Мощное землетрясение магнитудой 4,1 почувствовали жители Сахалина

Южно-Сахалинск, 29 января. Колебания земной поверхности ощутили жители сел Ноглики и Катангли. Толчки в этих населенных пунктах чувствовались на уроне двух-трех баллов, передает управление МЧС по региону.

Первый толчок был зафиксирован в 02:50 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине в 11 километров, его эпицентр расположился в 25 километрах в юго-восточном направлении от районного центра Ноглики. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

«Подземный толчок почувствовали жители Ноглики и Катангли силой до двух-трех баллов. Никто не пострадал», — сообщил источник в филиале Единой Геофизической службы РАН.

Через несколько часов — в 08:07 — на севере Сахалина зафиксирована повторная за сутки сейсмическая активность. Ее магнитуда составила 2,6, а ощущаемость в близрасположенных селах достигла одного-двух баллов.

Ранее разрушительные колебания произошли в Японии. Местные сейсмологи сообщили о мощных толчках магнитудой 6,0 недалеко от города Тоттори на острове Хонсю.