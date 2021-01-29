Олег Дерипаска объяснил уменьшение численности населения России

Москва, 29 января. Бизнесмен Олег Дерипаска считает Банк России ответственным за уменьшение численности населения России. Таким образом он прокомментировал недавнюю статистику Росстата.

Согласно подсчетам Росстата, за прошлый год численность российского населения снизилась свыше чем на полмиллиона человек. С 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.

«Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ», — отметил Дерипаска в своем Telegram-канале.

Предприниматель неоднократно критиковал политику Центробанка. Весной 2020 года он выражал недоумение в связи с работой регулятора. Он призывал ЦБ снизить ключевую ставку, расширить меры помощи населению на фоне пандемии и ввести прямую финансовую поддержку.

Дерипаска предложил давать аграрному сектору деньги под такой же процент, как в США или Европе. Он считает, что это позволило бы удержать рост цен на продукты. Однако с мнением бизнесмена не согласилась депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.