Лобода поразмышляла о любви под ночные танцы на мосту

Москва, 29 января. Певица Светлана Лобода опубликовала необычное видео ночной прогулки, заинтриговав поклонников.

После отдыха в Дубае и на Мальдивах певица вернулась в столицу. Она решила показать поклонникам, как проходят ее вечера. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором танцует в потемках на подвесном мосту. Певица предстала перед фанатами в короткой юбке и толстовке.

«Я очень люблю жизнь. Люблю танцевать. Люблю идти на свет. Люблю ощущать себя живой и заряженной. Люблю не заморачиваться по мелочам. Люблю, когда всем хорошо. Люблю отдавать. Люблю любить, а что любишь ты?» — написала артистка под видео.

Поклонники с удовольствием отвечали на вопрос любимой певицы, стараясь делать ей как больше комплиментов.

«А мы очень любим смотреть на вас, особенно, когда вы счастливы. Улыбайтесь всегда, мы это очень ценим!» — пишет в комментариях пользователь lobodabanda.fan.

«Люблю ваши песни и под них танцевать! Благодарю, что вы дарите такой позитив!» — добавила miledi.tatiana.

«Бомбическая девушка Светлана. И днем, и особенно ночью», — отметил sasha.solnechnyi.

Ранее бывший концертный директор певицы Стас Пшеницын рассказал о непростом характере Лободы. Он был совсем не удивлен, когда услышал о скандале Лободы с организаторами «Золотого граммофона» из-за того, что в номере певицы Мари Краймбери использовались те же декорации, что и у Светланы. И то, что артистка после такого неожиданного совпадения отказалась выступать на мероприятии, как утверждает Пшеницын, абсолютно в ее стиле.

Речь идет об инциденте на «Золотом граммофоне», когда Лобода узнала, что Краймбрери, так же как и она, использует ванну в своем концертном номере. Звезда отказалась выходить на сцену и уехала с мероприятия. Позднее она объяснилась перед поклонниками. Танец, по словам знаменитости, она репетировала две недели, и было обидно узнать, что он уже не будет уникальным.

Блогерша Лена Миро назвала Лободу человеком без породы и достоинства из-за того, что певица любит демонстрировать свое превосходство над людьми, которые ее же и кормят. Она посоветовала звезде заняться самовоспитанием и перестать публично «брызгать комплексами».