Жизнь и творчество одного из самых красивых актеров СССР Василия Ланового

Москва, 29 января. Актер Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Он скончался в больнице, куда был доставлен в начале января с диагностированным COVID-19.

Лановой пользовался большой популярностью у зрителей. Фильмы с его участием были обречены на успех. Актер обладал незабываемой внешностью, что сделало его одним из самых красивых советских актеров.

Артист родился в Москве в 1934 году. После школы он поступил на журналистский факультет в МГУ, однако через полгода подал документы в Театральное училище им. Щукина. Свою первую роль в кино он получил в фильме «Аттестат зрелости» 1954 года выхода. Уже через пару лет его пригласили в киноленту «Павел Корчагин».

Однако одной из самых запоминающихся ролей Ланового стал герой Артур Грей в «Алых парусах». После этого фильма актер влюбил в себя всех девушек Советского Союза. Позднее он сыграл князя Анатоля Курагина в «Войне и мире» и аристократа Алексея Вронского в «Анне Карениной». Сам Лановой признавался, что больше всего любил роль в фильме «Полосатый рейс». Там он играл второстепенного персонажа, который говорит лишь одну фразу: «Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках». Всего актер сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах.

Играя в кино, Лановой не забывал о театре. Всю свою жизнь он работал лишь в Государственном академическом театре им. Вахтангова. С 1957 года он сыграл свыше 50 ролей. Он перевоплощался в Уильяма Шекспира, Владимира Маяковского, Цезаря, Александра Пушкина и многих других. В честь своего 80-летия Лановой исполнил роль в постановке «Посвящение Еве».

«Вся моя жизнь связана с Вахтанговским театром, и это самое большое счастье», — говорил актер.

За свою долгую жизнь Лановой трижды состоял в официальном браке. Его первые серьезные отношения начались в студенческие годы с актрисой Татьяной Самойловой. Они прожили в браке три года. Затем он женился на актрисе Татьяне Зябловой, которая скончалась в ДТП в 1971 году. Третьей избранницей Ланового стала актриса Ирина Купченко, которая подарила ему сыновей Александра и Сергея. Второй умер в 2013 году из-за сердечного приступа.

Василия Ланового госпитализировали в начале января. Ему диагностировали COVID-19, на фоне которого у актера начались осложнения. Накануне состояние артиста ухудшилось, в результате чего он впал в клиническую смерть. Затем сердце Ланового перестало биться.