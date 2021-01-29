Сошедший оползень засыпал дорогу в Баку

Баку, 29 января. Сход оползня произошел на Баиловском склоне, расположенном в Сабаильском районе Баку. Из-за инцидента движение по одной из дорог полностью заблокировано.

Пострадала дорога от "20-го участка" в сторону поселка Бадамдар. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Люди и расположенные рядом дома не пострадали, передает «Sputnik Азербайджан».

Оползни регулярно сходят на Баиловском склоне последние три года. В 2017 году с опасного участка эвакуировали 80 семей, а весной 2018 года оттуда переселили жильцов еще 22 домов, пишет RT.

Недавно в Норильске в результате схода лавины погибли три человека, в том числе маленький ребенок. В тяжелом состоянии был госпитализирован подросток.