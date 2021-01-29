Пушков выразил соболезнования родным актера Ланового

Москва, 29 января. Люди, которые хоть раз видели или слышали актера театра и кино Василия Ланового, уже не смогут его забыть. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он выразил свои самые глубокие соболезнования родным и близким артиста. У Ланового осталась супруга Ирина Купченко, сын и внучка.

«Умер Василий Лановой. Страстный, яркий, великолепный. Еще недавно читавший Пушкина своим друзьям и зрителям, восхищенным его глубокой внутренней силой, — и как читавший!» — написал Пушков в Twitter.

Василий Лановой последние недели жизни провел в больнице, куда попал из-за осложнений, вызванных COVID-19. Актер пережил клиническую смерть, но так и не смог побороть болезнь, передает RT.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее допустил возможность установки памятника Василию Лановому. Он уверен, что память об артисте должна быть увековечена.