Психологи бьют тревогу: селфи с фильтрами приводят к психическому расстройству

Москва, 29 января. Пластические хирурги опасаются нового модного веяния: к ним все чаще обращаются пациенты с желанием стать похожими на свои же фотографии, обработанные фильтрами из Instagram. Специалисты предсказывают, что это может стать новым психическим расстройством.

О тревожной тенденции в последние три года говорят психологи и пластические хирурги из США. Юноши и девушки обращаются за помощью, пытаясь изменить внешность так, чтобы больше походить на свои селфи. В США этому явлению уже дали название: селфи-дисморфофобия.

В психиатрии дисморфофобией называют расстройство, при котором человек комплексует из-за мелких особенностей своей внешности, которые другие люди на самом деле даже не замечают.

Американский специалист по лицевой пластике, доктор медицинских наук Джуэл Грейвуд подчеркивает, что постоянное использование фильтров закрепляет в сознании людей нереалистичные представления о себе.

Психологи отметили, что применение фильтров дает ощущение, что так ты будешь выглядеть после пластической операции. Но трагедия оказывается в том, что даже хирургическое вмешательство не становится тем, что на самом деле хочет увидеть человек.

«Всегда найдется какое-то недовольство. Дело же не в том, что тело какое-то не очень, дело в том, что принять человек себя не может. Недовольство просто ложится в плоскость визуального неприятия, но это психологическое непринятие себя, может быть, человек так интегрировал чье-то непринятие», — подчеркивает психолог.

В России нельзя просто так сделать операцию по эстетической хирургии, нужно пройти целый комплекс обследований, включающих посещение психотерапевта.