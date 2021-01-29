Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества

Москва, 29 января. Народный артист СССР Василий Лановой был честным человеком, сражавшимся с ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лановой скончался в возрасте 87 лет в реанимации, куда его перевели из-за ухудшения состояния здоровья. О смерти актера сообщила его жена Ирина Купченко. Подтвердил новость директор Театра имени Вахтангова, передает телеканал «360».

«Лановой... Главное для меня — настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Василий Лановой служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова и заведовал кафедрой сценической речи в Театральном училище имени Бориса Щукина. Известность ему принесла роль Павки Корчагина.

На смерть Ланового отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы назвал его великим артистом.