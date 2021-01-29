Генсек ООН получил вакцину от коронавирусной инфекции

Нью-Йорк, 29 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что сделал прививку против коронавирусной инфекции.

В своем Twitter-канале Гутерреш сделал заявление об удачном прохождении вакцинации от COVID-19, передает агентство RT.

«Я получил сегодня первую дозу вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ людей к вакцине во всем мире», — написал генсек ООН.

Однако Гутерреш не поделился информацией о производителе вакцины.

Представитель ООН сообщил, что остановить распространение вируса можно только при повсеместной доступности препаратов против COVID-19. Без вакцинации инфекция может возвращаться, как сезонный грипп, предположил Гутерреш. Он рассчитывает, что ВОЗ как можно скорее одобрит российское лекарство.