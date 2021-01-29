Украинские радикалы будут оплачивать доносы на русскоязычных сограждан

Активисты сразу нескольких крайне правых политических и общественных организаций Украины выступили с инициативой проведения масштабной «языковой зачистки» жителей территории от Закарпатья до контролируемых официальным Киевом регионов Донбасса. Согласно новой идее, в рамках исполнения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», так называемые «местные дружины» станут выплачивать денежную компенсацию за информацию о несанкционированном использовании гражданами «русских слов и словосочетаний» не только в общественных местах, но и в быту. Несмотря на то, что правозащитники назвали подобную инициативу глупостью, она вполне может прижиться в украинских реалиях. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Фраза: «Молодой человек, вы забыли у меня на прилавке пятьдесят гривен!» стала для Татьяны Т., работницы одного из центральных киевских рынков, роковой. А все потому что упомянутый молодой человек зафиксировал на камеру факт своего общения с Татьяной Т., говорившей с ним исключительно по-русски.

«Я действительно запамятовал забрать сдачу, но теперь вместо этих пятидесяти гривен я получу пятьсот», — многозначительно заявил покупатель.

И добавил, что, подав жалобу в офис Уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Креминя, он поведал об «инциденте» представителям районной структуры «Национального корпуса» (организация запрещена на территории РФ). В НК в свою очередь пообещали не только разобраться в сложившейся ситуации, но и «отблагодарить» сознательного гражданина за сигнал, вручив ему 500 гривен (около 1300 рублей). Информации о том, получил ли доносчик причитающуюся ему сумму, пока нет. Известно лишь, что руководство рынка в ультимативной форме потребовало от Татьяны Т. навсегда покинуть рабочее место.

Поистине показательная история произошла на днях в Черниговской области. Там некий школьный учитель обвинил директрису в том, что та якобы «постоянно общалась с педагогическим коллективом только по-русски». После того как письмо указанного учителя было проигнорировано в офисе Креминя, жалобщик обратился за помощью в запрещенную в РФ организацию «Тризуб Степана Бандеры» и общество «Просвита». Одни пообещали недовольному педагогу деньги в сумме годовой зарплаты, вторые гарантировали отстранение «мятежной» директрисы от должности.

«Для того чтобы выявлять и устранять нарушения «языкового законодательства», мы готовы на определенном этапе оплачивать информацию, поступающую от неравнодушных граждан, — сказал корреспонденту ФАН представитель «Национального корпуса» Андрей Пятак (имя изменено). — Но такая практика не должна становиться правилом. Уже скоро мы будем реагировать на подобные поступающие сигналы совершенно бесплатно».

С 16 января нынешнего года — даты официального вступления в силу статьи 30 закона «О функционировании украинского языка как государственного» — в адрес офиса «языкового омбудсмена» поступило всего 200 жалоб на «русскоязычное общение» в отношении работников торговли и коммунальной сферы.

«Мы на все это обязательно отреагируем оперативно и качественно, — заявил Креминь в эфире центрального украинского телеканала. — Будем проводить меры государственного контроля».

Но вот ведь в чем дело: действенные санкции в отношении нарушителей этого закона начнут работать не ранее чем через год.

«А вот этим обстоятельством сегодня и пользуются националисты, — резюмировал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Владимир Боровой. — В настоящее время под их фактическим контролем находятся десятки населенных пунктов по всей Украине. С их подачи чиновники могут пригрозить закрытием магазина или кафе, сотрудники которых не говорят по-украински, или попросту лишить работы отдельно взятого человека. Такая «инициатива» наверняка будет осуществляться по «настоянию общественности» и не требовать дополнительного разрешения официального Киева».

Как бы там ни было, на ряде форумов в украинском сегменте Интернета регулярно появляются призывы информировать о русскоязычных продавцах, официантах и водителях.