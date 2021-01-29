Певица Юлия Савичева решилась на вторую беременность

Москва, 29 января. Популярная певица Юлия Савичева редко видится со своей дочерью из-за работы и разъездов. Однако это не мешает ей мечтать об еще одном ребенке.

Исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» Юлия Савичева живет на две страны. В России она работает, а в Португалию ездит к маленькой дочери, которую воспитывают родители мужа. Несмотря на плотный график, она мечтает о втором ребенке.

«Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно — уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей», — отметила Савичева в интервью журналистам.

Савичева вспомнила, что была единственным ребенком в семье. Она всегда мечтала о родных братьях или сестрах. Раз сложилось так, что она росла без них, то такого она в своей семье не допустит.

«То желание из детства меня мотивирует. Поэтому мы с мужем очень хотим второго ребенка», — поделилась певица.

На днях родственники дочки Савичевой Ани заметили, что девочка красится в детском саду и делает маникюр. Звездная мама ничего не имеет против таких забав, а вот многие комментаторы осудили певицу за потакание капризам дочери.