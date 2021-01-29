Максакова назвала сына в честь героя Ланового из фильма «Офицеры»

Москва, 29 января. Звезда оперной сцены Мария Максакова, недавно вернувшаяся в Россию с Украины, скорбит о кончине народного артиста СССР Василия Ланового.

В беседе с KP.RU она рассказала, что, выбирая имя сыну вместе с супругом Денисом Вороненковым, предложила два варианта: библейские имена с жизнеутверждающими значениями: Матвей или Еремей.

«Но Денис выбрал имя Иван из-за фильма «Офицеры». Я согласилась — оно тоже библейское. А потом спрашивала, почему все-таки Иван, ну фильм-фильмом, но среди родни нет, ни у него, ни у меня. Он отвечал, что именно этот фильм сформировал его и тысячи других кадетов, именно этот фильм стал путеводной звездой будущих офицеров, сформулировал ценности, которые горели в их сердцах», — рассказала Максакова.

Певица сожалеет, что не смогла рассказать об этом Лановому. Она пообещала обязательно показать картину «Офицеры» своему сыну.

«Спасибо Вам за стойкость и благородство», — добавила Максакова.

Лановой скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в ночь на пятницу. Незадолго до этого он пережил клиническую смерть.

Фильм «Офицеры» вышел на советские экраны в 1971 году, став всенародно любимым. Черно-белая картина, поставленная режиссером Владимиром Роговым, основана на одноименной повести советского писателя Бориса Васильева. Спустя год после выхода фильма Лановой был признан лучшим актером года, согласно опросу журнала «Советский экран».

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, назвав его великим и всенародно любимым актером.