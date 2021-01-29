США потребовали освободить территорию Ливии от иностранного контингента

Вашингтон, 29 января. Иностранные войска, наемники и военные посредники должны покинуть Ливию. Соответствующее заявление сделал временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.

Миллс отметил, что на территории североафриканского государства с октября действует режим перемирия. В связи с этим в Ливии не должны находиться иностранные войска.

«Мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии», — заявил Миллс.

Турецкий парламент расширил срок нахождения своей армии в Ливии еще на полтора года. Анкара поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, под руководством которого действует множество бандформирований в стране.

В Москве неоднократно опровергали присутствие российских военных в Ливии. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные сообщения слухами, распространяемыми США. Россия является одной из немногих стран, которая поддерживает политический диалог со всеми ливийскими игроками.