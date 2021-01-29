Онищенко раскрыл способ победить пандемию коронавируса за 14 дней

Москва, 29 января. Эпидемия коронавируса в России может закончиться в течение 14 дней. Что для этого нужно сделать, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Для прекращения распространения коронавирусной инфекции, по мнению Онищенко, нужно соблюдать меры индивидуальной защиты. Речь идет о ношении медицинских масок и перчаток.

«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится», — заявил парламентарий в эфире радио Sputnik.

Ослабление антикоронавирусных ограничений не означает, что опасности остались позади, добавил Онищенко. Он призвал предпринять все необходимые усилия для вакцинации населения от коронавируса.

Онищенко ранее назвал главные причины возникновения новых вирусов. Депутат обвинил в этом естественный процесс эволюции и активное вмешательство человека в природу.