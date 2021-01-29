Собянин: Образы, которые создавал Лановой в кино и театре, невозможно забыть

Москва, 29 января. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося в ночь на пятницу.

На своей странице в Instagram Собянин назвал Ланового великим артистом и всенародно любимым актером.

«Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память», — написал мэр Москвы.

Москвичи в комментариях подчеркнули, что для них новость о кончине актера стала очень горькой.

«Не могу воспринимать такую печальную и горькую новость без слез. Больно терять таких людей! Талантливых поистине! Уходит эпоха и настоящие Актеры, которым равных нет. Царствие небесное, Василий Семенович в нашей памяти навсегда», — написала в комментариях пользователь annamihailuts.

С начала января Лановой находился в больнице с положительным результатом теста на COVID-19. У актера начались осложнения на фоне болезни. В четверг источник ФАН подтвердил, что артист был в крайне тяжелом состоянии. Днем стало известно, что он пережил клиническую смерть.

В ночь на пятницу супруга Ланового Ирина Купченко сообщила, что его не стало. Актеру было 87 лет.

Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России. Актер был заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.