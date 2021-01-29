Россия показала способную превратить США в радиоактивную пустыню ракету

Москва, 29 января. Продлением договора СНВ-3 США уберегли себя от российских новейших гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард». Это оружие попадает под действие соглашения.

Москва в связи с пунктом Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений показала Вашингтону свои разработки. «Авангард» произвел на американцев сильное впечатление, передает infox.ru.

Крылатый планирующий блок развивает скорость свыше 20 Махов, его острие нагревается почти до трех тысяч градусов. Ракета полностью управляема, что делает ее особенно опасной для противника. Она в считанные минуты способна долететь до цели, оставив на ее месте безжизненную радиоактивную пустыню.

Издание The National Interest ранее заявило о бесполезности систем ПВО при действии «Авангарда». Российский комплекс не имеет аналогов в мире.