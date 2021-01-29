Зеленский ввел санкции против юридических и физических лиц из России

Киев, 29 января. Украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении новых санкций против России. Об этом говорится на сайте главы государства.

Речь идет о персональных санкциях против российских юридических и физических лиц. Следить за соблюдением ограничений будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. На сайте не представлен список конкретных лиц, которых затронули санкции. Еще одно из решений СНБО находится под грифом секретности.

Зеленский поручил МИД Украины уведомить о введении новых санкций компетентные органы Евросоюза, США и ряда других стран. Киев намерен призвать иностранных партнеров к принятию аналогичных ограничений против России.

Накануне Украина ввела санкции против 13 авиакомпаний из России. Попавшим в список компаниям запрещено осуществлять полеты над украинской территорией.