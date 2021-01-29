Вдова Грачевского о его смерти: Если бы не сын, меня бы тут уже не было

Москва, 29 января. Маленький сын Бориса Грачевского Филипп очень скучает по нему и целует фотографии, рассказала вдова режиссера Екатерина Белоцерковская.

Грачевский скончался после перенесенного COVID-19. Несколько раз его состояние начинало стабилизироваться, и, казалось, болезнь вот-вот отступит, но 14 января ему резко стало хуже, вечером врачи констатировали смерть. Молодой супруге основателя тележурнала «Ералаш» пришлось тяжелее других, ведь совсем недавно у них родился сын.

В эфире программы «Пусть говорят» Катерина рассказала, что и не думала, что подобное может случиться с ее супругом. До последнего все верили, что он выкарабкается.

«У нас была огромная любовь. Я пережила с ним за семь лет столько такого, чего люди не переживают за всю жизнь. Желаю, чтобы у любого человека был хотя бы один такой счастливый день», — поделилась она эмоциями.

По ее словам, сначала Грачевский и не собирался ехать в больницу, веря, что и сам сможет справиться с болезнью. У него не было ярко выраженных симптомов коронавируса, никакой отдышки. Она появится гораздо позже, уже в больнице.

«В тот день 14 января я уложила сына и тут чувствую, что сердце сильно кольнуло. Тут же сын внезапно закричал «папа». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок. Я боялась снять трубку, поскольку понимала, зачем они звонят. Честное слово, если бы не сын, меня бы тоже уже не было. Филипп очень скучает по папе. Теперь он все время целует его фотографии», — рассказала Белоцерковская.

Спасаясь от переживаний, Катерина старается проводить больше времени с сыном, который очень сильно похож на своего отца.

Ранее знакомые Белоцерковской рассказали журналистам, что она не собирается воевать за наследство худрука «Ералаша». Вдова Грачевского хочет собрать наследие покойного супруга и, возможно, создать музей его памяти. По словам близких режиссера, третья жена нежно и трогательно заботилась о нем, как никто другой.