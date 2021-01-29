Доктор Комаровский сравнил ингаляцию над картошкой с поркой ремнем

Москва, 29 января. Использование горячей картошки для ингаляции может привести к травмам. Об этом доктор Комаровский предупредил родителей, которые таким образом «лечат» детей от простуды.

Этот метод народной медицины, по словам врача и телеведущего, популярен, но неэффективен и даже опасен. Комаровский считает, что его нужно запретить в цивилизованных странах, передает телеканал «360».

«Если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после этих ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом», — подчеркнул доктор в своем канале на YouTube.

Телеведущий сравнил родителей, которые заставляют детей дышать над горячей картошкой, с теми, кто наказывает сыновей и дочерей ремнем. Он считает, что это «одинаково преступно».

Комаровский ранее развеял популярный миф о способах лечения COVID-19. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), по его мнению, не помогают справиться с болезнью.