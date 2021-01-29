СМИ сообщили о смерти актера Ланового

Москва, 29 января. Актер театра и кино Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на супругу артиста Ирину Купченко.

Несколько недель до смерти Лановой находился в больнице с положительным результатом теста на COVID-19. У актера начались осложнения на фоне болезни, он пережил клиническую смерть. Сегодня вечером сердце артиста остановилось, передают СМИ.

Зрители знают Ланового по многим советским фильмам. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Алые паруса», «Анна Каренина» и многие другие.

О заражении Ланового коронавирусом стало известно в начале января. Директор артиста Антонина Журавлева заявляла, что COVID-19 не поразил большой процент легких Ланового, и в его организме начали появляться антитела.