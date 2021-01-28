Корпусы городской больницы №4 в Курске открылись после ремонта

Курск, 28 января. Работы по восстановлению детской поликлиники и акушерско-гинекологического корпуса в городской больнице №4 завершились в Курске.

Капитальный ремонт в учреждении не проводили последние 30 лет. В здании детской поликлиники увеличили холл, установили информационное табло и систему понятной навигации. После ремонта учреждение сможет обслуживать до 300 пациентов за одну смену, передает Infox.

Акушерско-гинекологический корпус на время переоборудовали под лечение пациентов с COVID-19. Он рассчитан на 153 койки, 20 из которых являются реанимационными.

В Новгородской области волонтеры будут помогать врачам. В регионе организуют профильный медицинский студенческий отряд для оказания помощи местным жителям.