ПФР предупредил россиян об аферистах, предлагающих помочь увеличить пенсию

Санкт-Петербург, 28 января. Жителей Северной столицы предупредили о новом виде мошенничества, благодаря которому аферисты зарабатывают сотни тысяч рублей. Как сообщил журналистам замуправляющего отделением ПФР по Петербургу и Ленобласти Сергей Андрианов, от действий преступников уже пострадали более тысячи горожан.

По словам Андрианова, мошенническую схему реализуют юридические фирмы: за пустяковые операции они берут баснословные гонорары.

«Они предоставляют лжеуслуги под предлогом увеличения размеров пенсии, пересмотра или их перерасчета. Они предоставляют свои услуги по составлению письменных обращений в адрес территориальных органов Пенсионного фонда. Как правило, юридическими фирмами проводится минимальная работа по этой услуге, а мошенники берут за эту услугу десятки, а порой сотни тысяч рублей с граждан», — уточнил он.

По словам представителя ПФР, подобные обращения выглядят внушительно, составлены на большом количестве страниц, но по факту они совершенно бессмысленны и не приводят к пересчету пенсии.

За прошлый год петербургские пенсионеры подали больше тысячи обращений, составленных подобными организациями.

При этом, как подчеркнул Андрианов, прибегать к услугам третьих лиц в этом вопросе совсем необязательно. Если человек хочет получить консультацию по поводу размера своей пенсии, ему достаточно направить обращение в территориальный ПФР по почте или на официальном сайте.

Ранее в ПФР детально объяснили, с какого возраста в 2021 году россияне могут выйти на заслуженный отдых, учитывая действие переходного периода. В этом году пенсии назначаются на 1,5 года раньше: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам. Специальная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства.

В фонде напомнили, что для некоторых россиян возраст выхода на пенсию не изменился. Это люди, имеющие льготы по досрочному получению пенсии. К примеру, шахтеры и горняки, спасатели, водители общественного транспорта и другие.