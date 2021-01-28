Ракова высоко оценила эффективность оперштаба по борьбе с коронавирусом

Москва, 28 января. Ровно год назад в РФ был учрежден оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом. Результаты его работы оценила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Начиная с 5 марта ведомство осуществляет деятельность в круглосуточном режиме. За время работы созданная в 2020 году система показала высокий уровень эффективности, о чем свидетельствует слаженное взаимодействие всех городских служб. По словам Раковой, главной опорой в вопросе формирования механизма стала цифровая платформа московского здравоохранения.

«(Она. — Прим. ФАН) позволила нам вести каждого пациента от момента первого положительного теста до полного выздоровления. Сегодня я хочу выразить глубочайшую благодарность коллегам», — добавила она.

Благодаря оперштабу жители страны могут узнать актуальную и достоверную информацию о развитии эпидемиологической ситуации. Ранее специалисты уведомили о выявлении более 19 тыс. новых случаев COVID-19 в России. Наименьший прирост за минувшие сутки зафиксирован в Республике Тыва. На первом месте находится Москва, передает «360».