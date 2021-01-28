Шесть человек погибли и 130 эвакуированы после утечки химикатов в США

Гейнсвилл, 28 января. Шесть человек стали жертвами утечки жидкого азота на птицефабрике в американском штате Джорджия. Пять из них погибли на месте, еще один скончался в больнице.

Трагедия произошла на территории завода Prime Pak Foods в городе Гейнсвилл. По данным местных СМИ, в медицинские учреждения с различными по степени тяжести травмами доставлены десять человек, в частности состояние троих из них оценивается врачами как критическое, сообщает телеканал RT.

На место событий вскоре прибыли сотрудники спасательных служб. В ходе устранения последствий инцидента пострадали четверо пожарных, пишет Associated Press. Для медицинского осмотра в ближайшую церковь были эвакуированы 130 человек. Остальные подробности происшествия выясняются.

Ранее из-за утечки газа произошел мощный взрыв в центре Челябинска. По факту случившегося Следственный комитет по региону инициировал проверку. По данным правоохранительных органов, к возгоранию привела искра, образовавшаяся при включении света.