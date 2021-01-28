Виктория Дайнеко в открытом купальнике восхитила поклонников идеальной фигурой

Москва, 28 января. Вернувшаяся с отдыха на Мальдивах певица Виктория Дайнеко продолжает радовать поклонников солнечными фотографиями с островов.

Певица провела отпуск на Мальдивских островах в роскошном люксовом отеле. Цены за номер в нем стартуют от 1216 долларов за ночь. Судя по Instagram звезды, пляжный отдых очень понравился Дайнеко: она продолжает публиковать красочные фотографии.

На этот раз звезда показала, как позировала у бассейна в бикини. Фанаты отметили, что Вика весьма похудела и осыпали ее комплиментами.

Мальдивы в этом году крайне популярны у российских звезд, ведь в отличие от большинства курортов, здесь нет ограничений из-за пандемии коронавируса. Сейчас на островах время проводит Ксения Собчак со своим супругом режиссером Константином Богомоловым и сыном. Телеведущая отдыхает в вилле стоимостью 350 тыс. рублей в сутки.

Певец Дима Билан растянул шикарный отдых на Мальдивских островах почти на месяц. Артист выбрал в качестве жилья роскошную виллу, суточная аренда которой — 107,9 тыс. рублей. За весь период отпуска это более 2,7 млн рублей.

Только что прилетела на острова и певица Нюша вместе с семьей. С первых минут на островах артистка сменила имидж и заплела себе афрокосы мандаринового цвета. В соцсети она показала, как принимает пенную ванну с дочкой, а потом устроила танцы в алом мини-бикини. На коротком видео артистка продемонстрировала поклонникам ухоженную фигуру и подтянутые ягодицы.

Повальное увлечение звезд поездками на Мальдивы высмеяла блогер Лена Миро. По ее словам, на острова теперь высаживаются «даже самые отсталые слои населения» в лице ведущих телепроекта «Дом-2». Приличным людям там больше делать нечего.