Швейцарские ученые объяснили гибель туристов на перевале Дятлова

Москва, 28 января. Швейцарские инженеры подтвердили теорию о гибели группы Дятлова в результате схода снежной лавины. Туристы погибли на Северном Урале в 1959 году.

Палатка группы Игоря Дятлова стояла на плоском склоне горы, из-за чего ученые долгое время отвергали версию со сходом лавины. На телах погибших не было характерных травм, что тоже говорило против этой гипотезы.

Ученые из Швейцарии решили воссоздать условия той местности и смоделировать возможный сход лавины. Они пришли к выводу, что трагедия могла быть вызвана необычным механизмом образования снежной плиты, которая появилась над палаткой туристов из-за направления ветра. На это могли повлиять несколько факторов, включая бугристую топографию местности, выкопанный для палатки разрез на склоне и ветер, который лишил плиту стабильности. Все это привело к обрушению снега на палатку, говорится в журнале Communications earth & environment.

Скорость падения снежной плиты составила примерно два метра в секунду. Чаще всего это не приводит к летальным травмам, отметили исследователи.

«В деле Дятлова пострадавшие оказались зажаты между падающей плитой и полом палатки, который был помещен на утрамбованный снег, укрепленный лыжами», — говорится в научной работе.

Группа Игоря Дятлова таинственно погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале. Тела туристов нашли недалеко от перевала, который после трагедии был назван в честь группы. Погибшие были частично раздеты и лежали в нескольких десятках метров от палатки.

Существует множество версий гибели туристов на перевале Дятлова. Токсиколог и фармаколог Александр Эдигер ранее предположил, что погибшие могли съесть галлюциногенные грибы и покинуть палатку под их воздействием.