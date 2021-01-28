Бывшего президента Чехии обязали выплатить штраф за отказ надеть маску

Прага, 28 января. Экс-главу Чехии Вацлава Клауса обвинили в нарушении антикоронавирусных мер за игнорирование масочного режима во время празднования годовщины образования республики.

Политику предписали выплатить штраф в размере 10 тыс. крон или примерно 465 долларов. Его ассистент заявил о намерении Клауса опротестовать наложенную на него санкцию. Бывший президент не раз публично говорил о несостоятельности ограничительных мер, которые, по его словам, противоречат гражданским свободам и уничтожают национальную экономику.

«Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что... не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее», — сказано в заявлении чешского ТВ.

Не согласны с антикоронавирусными ограничениями и граждане Нидерландов. Жители Амстердама и Эйндховена устроили массовую демонстрацию с последующими беспорядками с требованием отмены ряда действующих мер.