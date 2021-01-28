Валерий Сюткин ответил на слухи о рождении сына от суррогатной матери

Москва, 28 января. Бывший солист группы «Браво» Валерий Сюткин развеял слухи о рождении сына Левы от суррогатной матери. Музыкант признался, что его малыш появился на свет благодаря процедуре ЭКО.

В августе прошлого года 62-летний певец и его супруга Виола вновь стали родителями. Активно ходили слухи о том, что ребенка для пары выносила суррогатная мать. Певец в интервью подчеркивал, что ему «абсолютно безразличны выдвигаемые версии» о рождении сына, но в подробности не вдавался.

Спустя некоторое время Сюткин решил признаться, что пара прибегла к помощи процедуры ЭКО.

«Будь моя воля, родила бы и троих, но... не получилось. Две предыдущие беременности закончились плохо. Это стало сильным стрессом, с последствиями которого пришлось долго справляться. Тогда мы приняли решение прибегнуть к ЭКО. Все случилось не сразу, на это ушло три года. Мой врач сказала мне: «Мало столь решительных женщин, как ты», — рассказала Виола в интервью журналу «Караван историй».

По словам Сюткина, он присутствовал на рождении своей старшей дочки и даже лично перерезал пуповину, а вот на роды маленького Левы опоздал, пока оформлял необходимые документы. Певец сокрушается, что не уделял достаточного внимания своим старшим детям — дочери Лене и сыну Максиму, поскольку тогда как раз был пик его карьеры.

«Если Макс и Лена скажут, что папу видели только по телевизору или в журналах, окажутся правы. Они явно недополучили отцовского внимания, имеют полное право обижаться, честно это признаю. Моя жизнь тех лет — это бесконечные гастроли», — вспоминает артист.

Только с возрастом пришло сознание того, что действительно важно, и Сюткин стал больше времени посвящать семье.

Ранее Сюткин раскрыл подробности расставания со второй женой. Певец оставил супругу с маленьким сыном ради новой избранницы Виолы, с которой живет до сих пор. Какое-то время ему приходилось жить на две семьи, он никак не мог набраться смелости и уйти от супруги. В итоге Сюткин поговорил с женой, хотя это было очень трудно. Тогда музыканту было 33 года. В 1996 году на свет появилась их дочь, которую назвали в честь мамы.