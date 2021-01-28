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Поминки под Анапой закончились перестрелкой со смертельным исходом

Поминки под Анапой закончились перестрелкой со смертельным исходом

Анапа, 28 января. Участники поминок на хуторе Заря под Анапой устроили драку со стрельбой. Один человек скончался на месте, трое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Поссорившиеся во время важного обряда граждане использовали боевое оружие и ножи. Мужчина 34 лет погиб на месте от выстрела в голову, сообщил источник ФАН. Трое других участников конфликта получили огнестрельные ранения, один из них был ранен ножом в живот.

Очевидец драки повез пострадавших в городскую больницу Анапы на собственном автомобиле. На полпути его встретили три кареты скорой помощи, которые уже доставили мужчин в клинику. Все пациенты находятся в реанимации.

Детали конфликта на данный момент устанавливаются. Драка могла произойти после распития алкогольных напитков на фоне возникшей личной неприязни.

Жители Урала ранее устроили потасовку со стрельбой. В результате конфликта был ранен сотрудник правоохранительных органов.

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