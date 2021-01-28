Поминки под Анапой закончились перестрелкой со смертельным исходом

Анапа, 28 января. Участники поминок на хуторе Заря под Анапой устроили драку со стрельбой. Один человек скончался на месте, трое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Поссорившиеся во время важного обряда граждане использовали боевое оружие и ножи. Мужчина 34 лет погиб на месте от выстрела в голову, сообщил источник ФАН. Трое других участников конфликта получили огнестрельные ранения, один из них был ранен ножом в живот.

Очевидец драки повез пострадавших в городскую больницу Анапы на собственном автомобиле. На полпути его встретили три кареты скорой помощи, которые уже доставили мужчин в клинику. Все пациенты находятся в реанимации.

Детали конфликта на данный момент устанавливаются. Драка могла произойти после распития алкогольных напитков на фоне возникшей личной неприязни.

Жители Урала ранее устроили потасовку со стрельбой. В результате конфликта был ранен сотрудник правоохранительных органов.