Киев, 28 января. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предъявлено обвинение в государственной измене из-за подписания в 2010 году так называемых Харьковских соглашений.

Накануне следователи Государственного бюро расследований (ГБР) уведомили политика о «подозрении в предоставлении иностранным властям помощи в совершении провокационной деятельности с целью подрыва ситуации в стране». Таким образом, Януковичу в соответствии с Уголовным кодексом Украины грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.

«Осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ГБР.

О попытках МИД Украины обвинить СССР в холокосте ранее напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он в своем письме для генсекретаря организации Антониу Гутерреша рассказал, как Киев стремится оправдать пособников фашизма.