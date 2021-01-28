Кети Топурия опубликовала первое совместное фото с новорожденным сыном

Москва, 28 января. Солистка A'Studio Кети Топурия впервые опубликовала совместное фото с новорожденным сыном, признавшись в любви к младенцу.

Долгое время певица старалась скрывать от публики свое интересное положение. Поделиться с поклонниками радостной новостью она решилась только на последних сроках беременности. После рождения малыша 21 января мамочка начала активно делиться радостями материнства.

В четверг на своей странице в Instagram Топурия опубликовала нежный снимок с сыном, которого она держит на руках. Мальчика назвали красивым именем Адам.

«Я так тебя люблю», — подписала она фото.

Коллеги певицы спешат разделить радость молодой мамочки, оставляя трогательные сообщения под фотографией.

«Поздравляю, дорогая! Это всегда такое чудо. Счастья», — написала Светлана Лобода.

Вера Брежнева, Наталья Подольская и Алсу оставили смайлики «сердечки».

«Кетичка, поздравляю вас и всю вашу семью с новым счастьем, которое у вас появилось. У вас сейчас лучшее, волшебное время — наслаждайтесь», — пишут поклонники.

Сразу после родов Топурия выкладывала фотографию, но в кадр попали только крошечные ножки новорожденного Адама.

Кети родила от бизнесмена и дипломата Льва Деньгова, чье настоящее имя Павел Гузбанд. Влюбленные сыграли свадьбу за пару месяцев до рождения сына. У звезды также растет дочь, которая родилась в союзе с миллионером Львом Гейхманом.