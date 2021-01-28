Россия снимает ограничения на авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Москва, 28 января. Российские власти приняли решение возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Действующие ограничения будут отменены с 8 февраля, передает оперативный штаб.

Полеты из Москвы в Афины планируется совершать два раза в неделю. Рейсы из российской столицы в Сингапур будут происходить три раза за семидневный период. Решение о приеме граждан из заявленных стран принято в результате заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Участие в мероприятии также приняла вице-премьер Татьяна Голикова.

«С учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Россия сняла запрет на авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр государства Михаил Мишустин.