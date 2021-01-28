В Госдуме рассказали, за счет чего РФ может добиться высокого экономического роста

Стремительное экономическое развитие Китая называют «экономическим чудом», поскольку страна за довольно короткий срок вышла в лидеры на мировой, европейской и региональной арене по производству, торговле и сельскому хозяйству. За счет чего Россия может добиться высокого экономического роста, рассказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В первую очередь, России нужно изменить налоговое законодательство и перенести тяжесть налоговой нагрузки на сырьевую отрасль. При этом надо повышать налоговую нагрузку сырьевых отраслей, а не снижать ее. То есть, людям, которые перепродают то, что достали из российских недр для зарубежных стран, не надо возвращать НДС при экспорте сырья», — объяснил Валерий Гартунг.

По его словам, такой законопроект уже был внесен в Госдуму.

«Это толкнет развитие экономики вперед, как в Китае, который давно ввел подобную систему. На протяжении последних 30 лет страна наращивает свою экономику. То есть, Китай добился неоспоримых результатов в росте экономики за счет запрета экспорта сырья за рубеж», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ отклонила в первом чтении законопроект об отмене возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сырьевых товаров. Документ был внесен на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента партией «Справедливая Россия». Кабинет министров и Счетная палата РФ выступили против инициативы. Анализ показал, что отмена возмещения налога на добавленную стоимость приведет к росту стоимости российских сырьевых товаров на мировых рынках, снижению их конкурентоспособности и замещению товарами, произведенными в других странах.

Кроме того, уменьшение экспорта этой категории товаров может привести к сокращению их производства, а также закрытию ряда производств, ориентированных на экспорт, и сокращению рабочих мест, уточнили в правительстве.