Нюша в откровенном купальнике показала упругие ягодицы 

Москва, 28 января. Певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, поделилась с поклонниками радостями отдыха на Мальдивах.

Нюша вместе с маленькой дочкой Симбой отправилась отдыхать на Мальдивы, ставшие дико популярными у российских селебрити в этом году. С первых минут на островах артистка сменила имидж и заплела себе афрокосы мандаринового цвета.

Впечатлениями от отпуска певица делится в сторис Instagram. Для начала она искупалась в пенной ванне с дочкой, а потом устроила танцы в алом мини-бикини. На коротком видео артистка продемонстрировала поклонникам ухоженную фигуру и подтянутые ягодицы.

Чуть позже муж Нюши устроил ей фотосессию в бассейне. В лучах уходящего солнца она блеснула фигурой в мокром купальнике.

«Райское настроение», — подписала она фото.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама, называя ее «красоткой» и «русалкой».

«Ню, тебе идет такая прическа», — констатировал пользователь под ником nyushaxfan.

«Какая красивая! Люблю безумно», — добавила _alinakokorina_.

«Попа, как у Ким, попа-попа, как у Ким», — распевает ranidabekbaeva.

Судя по геотегам, артистка отдыхает в элитном отеле в лагуне Эмбуду в восьми километрах от столицы. А еще недавно Нюша радовала поклонников трогательными снимками с зимними забавами. Дочку певица нарядила в яркий комбинезон с тигровым принтом и белоснежный комплект — шапочку с помпонами, рукавицы и шарфик. Похожий комплект примерила и молодая мама. Вместе с Симбой певица поиграла в снежки под елкой.