Топ-7 видов туризма для искушенных путешественников

Любители путешествий и приключений, испробовав всевозможные предложения туроператоров, порой уже не знают, чем себя удивить. ФАН подобрал виды туризма для тех, кто ищет нетривиальный отдых.

Бомж-туризм

Данный вид туризма приобретает особую популярность среди богатых людей, которые устали от роскошной жизни, вилл и прочих жизненных удобств.

Путешествие в мир людей без определенного места жительства представляет собой некое костюмированное представление, где в главной роли выступает заказчик. Для искушенного туриста подбирается соответствующий «наряд», его гримируют и отправляют на улицу, где он должен зайти за «своего» среди настоящих бомжей.

Организаторы подобного отдыха берут на себя подготовку особых заданий для «путешественника» и обеспечивают его безопасность от так называемых «коллег» по уличной жизни. Действо снимается на камеру, по всей видимости, чтобы оставить на память.

Пока бомж-туры в России только набирают обороты, однако у зарубежных коллег дела идут в гору уже не первый год.

Туризм катастроф или темный туризм

Об туризме катастроф стало известно после того, как Новый Орлеан пострадал от урагана Катрина. Особо предприимчивые местные жители увидели в трагедии возможность дополнительного заработка на последствиях происшествия. Они предлагали свои услуги в качестве гидов всем желающим, организовывали автобусные туры по наиболее пострадавшим от стихии местам.

Этот вид туризма называют еще «темным» туризмом. Широкий резонанс явление получило после трагедии в Нью-Йорке 11 сентября, когда в башни Всемирного торгового центра врезались самолеты террористов.

Сюда также можно отнести мистический туризм, который откроет путешественникам мир паранормальных явлений, туризм по кладбищам и другие виды туризма, охватывающие места казней, пыток, исторических сражений.

Репродуктивный туризм

Подойдут подобные путешествия для тех, кто мечтает стать родителями и находится в поиске идеальных доноров спермы или суррогатных матерей.

В большинстве стран репродуктивный туризм вполне легален. Такой отдых популярен среди довольно обеспеченных граждан. Пары отправляются в государства с невысоким уровнем жизни. Такие туры выгодны обеим сторонам. Чем свободнее в стране отношение к репродуктивной медицине, тем нуждающимся странам проще привлечь богатых путешественников и больше валюты. А туристы, в свою очередь, могут исполнить мечту и стать родителями. Главным аспектом этого вида туризма является внешность коренных жителей той или иной страны.

Родильный туризм

В России активно развивается родильный туризм. Жительницы страны отправляются рожать заграницу для того, чтобы ребенок мог получить гражданство того государства, где был рожден. Кроме того, этот туризм активно развивается и в обратную сторону. Женщины из-за рубежа специально прилетают в Россию, чтобы родить ребенка именно здесь.

Такое положение дел объясняется тем, что за последнее время медицина в стране поднялась на довольно высокий уровень. Замечания по работе российских врачей почти не встречаются. Тем более, данная гинекологическая услуга оказывается бесплатно даже гражданкам других государств.

Индустриальный туризм

Один из самых молодых видов туризма, но не менее интересный, чем его предшественники. Суть путешествий заключается в том, что заказчик такого тура посещает заброшенные и старые здания. Порой даже целые населенные пункты, закрытые для входа обычных граждан.

Для любителей острых ощущений и экстрима — это отличный вариант. Некоторые туроператоры дадут возможность взглянуть на метро с крыши поезда или увидеть целый город с крыши нежилых домов.

Совершая подобные вылазки стоит быть предельно осторожным, так как этот вид туризма является довольно опасным, но от этого еще и более интересным.

Атомный туризм

Еще один вид туризма, который обязан своим появлением печальным историческим событиям. Населенные пункты, где произошли атомные взрывы, притягивают путешественников со всего мира. Самыми знаковыми местами для посещения туристов являются Хиросима и Нагасаки, следом за ними идет Фукусима и Чернобыль.

Зона отчуждения японской Фукусимы на сегодняшний день составляет порядка 10 км, а вот в Чернобыле эта территория остановилась на отметке в 30 км. Многие отчаянные искатели приключений порой рискуют здоровьем и пробираются в чернобыльскую зону отчуждения — Припять. Сегодня это самый известный город-призрак в мире.

Сельский и деревенский туризм

Все большую популярность среди городских жителей набирает отдых на природе. Путешественникам предлагает провести отпуск не на песчаных пляжах у океана, а в простой деревушке, окруженной лесами и полями. Все больше российских туроператоров предлагают насладиться простым деревенским бытом, растопить русскую печь, прогуляться по сосновому бору и вдоволь надышаться чистым воздухом.

Кстати, такой отдых привлекает даже звезд российского шоу-бизнеса. К примеру, журналистка Ксения Собчак решила отпраздновать Новый год в необычном месте. Выбор телеведущей пал на деревню Верхние Мандроги, где проживание предусмотрено в аутентичных стилизованных избах.

Сюда же можно отнести и отдых в лесу, но не в роскошных коттеджах, а в землянках. Комары, санузел в 10 метрах от жилища, ужин на костре прилагается. Вот уж поистине отличный вариант отдохнуть от городской суеты.