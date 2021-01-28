Саратовец изнасиловал незнакомку на глазах у ребенка и попал под статью

Саратов, 28 января. Мужчина надругался над местной жительницей в присутствии ее ребенка и был задержан. Суд вынес злоумышленнику обвинительный приговор.

Насильник, ранее имевший проблемы с законом, следующие 12 лет проведет за решеткой. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В ходе заседаний осужденный полностью отрицал выдвинутые ему обвинения.

По данным СК, фигурант, перепутав квартиры, зашел домой к незнакомой женщине, которая не заперла дверь, поскольку дожидалась мужа с работы. Преступник пригрозил жертве ножом и вступил с ней в половую связь, несмотря на то, что рядом находился ребенок. Затем агрессор ограбил женщину и был задержан супругом потерпевшей. Он скрутил обвиняемого и передал сотрудникам полиции.

Днями ранее в Мордовии задержали многодетного отца за изнасилование дочери. Теперь мужчину ждет суд, сообщал ФАН.