Актер Олег Карин в эфире шоу узнал, что четыре года воспитывал чужую дочь

Москва, 28 января. Актер Олег Карин в телеэфире сдал ДНК-тест, который показал, что мужчина четыре года воспитывал чужого ребенка.

Карин, снявшийся в сериале «Высший пилотаж» и многих других, держит в тайне подробности личной жизни. Известно, что у него есть дочь Алисия, которую родила Виктория Ахмадулина.

Девушка несколько лет ждала предложения руки и сердца, но в итоге актер ушел к модели Анастасии Симоненко. Экс-возлюбленную Карина такой поступок не устроил, она вызвала артиста на детектор лжи.

Но в ходе передачи «На самом деле» выяснилось, что сама Ахмадулина нечестно поступила с бывшим возлюбленным. ДНК-тест показал, что дочь она родила вовсе не от Карина.

Примечательно, что тест на отцовство актер сделал по наводке любовницы.

«Ребенок не от Олега. Она не похожа на него. Она нагуляла ребенка», — заявила Симоненко.

ДНК-тест, по всей видимости, понадобится и семье Краско. Певица из Санкт-Петербурга по имени Анна недавно заявила, что много лет назад встречалась с ныне покойным актером Андреем Краско и даже родила от него дочь. Женщина готова доказать его отцовство.