Эксперты раскрыли один из факторов снижения рождаемости в России

Москва, 28 января. Уменьшение площади квартир в новостройках и строительство жилья без социальной инфраструктуры являются одними из факторов снижения рождаемости в России.

Об этом сообщается в тексте проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года, материал есть в распоряжении ТАСС.

«Противодействовать задаче повышения рождаемости и роста численности населения страны стали такие проблемы как: отвлечение средств населения на строительство домов с апартаментами без обеспечения жилищных прав граждан, их безопасности и комфорта проживания», — говорится в проекте.

В документе уточняется, что размер средней недвижимости в российских новостройках снизился с 81 кв. м в 2000 году до 51,6 кв. м в 2019 году. В то же время при среднем предложении жилья в 26,3 кв. м на человека, для семьи из трех людей необходимо строить квартиры площадью не менее 79–93 квадратных метров. Для увеличения площади строящегося дома авторы проекта предлагают развивать строительство индивидуального жилья.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ранее спрогнозировал продолжительность жизни детей, которые были рождены в России 1 января текущего года, передает ФАН.

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