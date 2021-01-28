Живущая в Италии гражданка РФ раскрыла любимую иностранцами русскую сладость

Рим, 28 января. Проживающая в Италии россиянка Екатерина Мигулина рассказала, какая русская сладость больше всего нравится жителям южноевропейского государства.

Мигулина собиралась в путешествие в Россию и спросила итальянских друзей, какие посылки они хотели бы получить из Москвы. Девушка услышала много разных просьб, но одна из них удивила ее больше всего. Друзья заказали Мигулиной пять килограммов сухофруктов и даже отплатили девушке провоз лишнего багажа. По словам итальянцев, на территории их страны нет таких «сушеных персиков».

Граждане России, проживающие за рубежом, часто скучают по красной икре, рассказала Мигулина. Бывшие соотечественники нередко заказывают путешественникам из России каши и русские закуски. Проживающим на Бали россиянам не хватает гречки, колбасы и селедки.

Сухофрукты стоит включить в рацион людям, которые хотят сбросить лишний вес, считает кулинарный блогер Нурия Дианова. Диетолог советует иногда устраивать разгрузочные дни, в ходе которых можно употреблять только сушеные фрукты и воду.