Пропавшего в декабре 69-летнего жителя Липецка нашли зарубленным топором

Липецк, 28 января. Полиция задержала мужчину, жестоко расправившегося с хозяином квартиры, которую преступник снимал в Липецке.

Сотрудники правоохранительных органов нашли мертвым 69-летнего жителя Липецка на балконе собственной квартиры. Он считался пропавшим без вести. На его теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве.

Злоумышленником оказался 57-летний квартирант потерпевшего. Во время допроса он сознался в содеянном, а также рассказал детали произошедшего.

По данным следствия, между мужчинами возникла ссора. Квартирант нанес хозяину помещения удар кухонным топором по голове, а затем лезвием по шее. От полученных травм потерпевший скончался. Его тело злоумышленник положил на балкон, где оно и пролежало, пока его не обнаружили правоохранители.