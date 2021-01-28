Сын Никаса Сафронова мечтает сделать Бузову матерью своих детей

Москва, 28 января. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин заявил, что не прочь закрутить роман с Ольгой Бузовой и может пожертвовать ей свое замороженное семя.

Затравкин признался, что с ужасом наблюдает за личной жизнью телезвезды: недавно она рассталась с рэпером Давой. Разрыв знаменитостей стал для Луки настоящей трагедией. При этом виноватым он считает именно музыканта.

«Трагедия, что мужчина, встретив женщину, не находит нужных слов и не совершает поступков, чтобы ее удержать», — заявил пианист «Собеседнику».

Он добавил, что мог бы осчастливить Бузову, однако для того, чтобы закрутить роман, им сперва нужно начать общаться. Этому препятствует отец Затравкина — Никас Сафронов. После того как художник узнал о симпатии сына к телеведущей, он стал активно критиковать Ольгу в прессе, чтобы отпугнуть ее от своей семьи. Лука хотел бы детей от звезды, но если даже она не свяжет с ним жизнь, у него есть замороженное семя.

«Если у той же Ольги будет необходимость, я готов отдать ей свой биоматериал, чтобы она стала матерью. Потому что рожать стало не от кого: мужики переводятся», — рассказал музыкант.

Ранее Ольга Бузова, переживающая тяжелое расставание с Давой, призналась, что разочаровалась в психологах. Те не помогли звезде, когда она «умирала».