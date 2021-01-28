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Сын Никаса Сафронова мечтает сделать Бузову матерью своих детей

Сын Никаса Сафронова мечтает сделать Бузову матерью своих детей

Москва, 28 января. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин заявил, что не прочь закрутить роман с Ольгой Бузовой и может пожертвовать ей свое замороженное семя.

Затравкин признался, что с ужасом наблюдает за личной жизнью телезвезды: недавно она рассталась с рэпером Давой. Разрыв знаменитостей стал для Луки настоящей трагедией. При этом виноватым он считает именно музыканта.

«Трагедия, что мужчина, встретив женщину, не находит нужных слов и не совершает поступков, чтобы ее удержать», — заявил пианист «Собеседнику».

Сын Никаса Сафронова мечтает сделать Бузову матерью своих детей

Он добавил, что мог бы осчастливить Бузову, однако для того, чтобы закрутить роман, им сперва нужно начать общаться. Этому препятствует отец Затравкина — Никас Сафронов. После того как художник узнал о симпатии сына к телеведущей, он стал активно критиковать Ольгу в прессе, чтобы отпугнуть ее от своей семьи. Лука хотел бы детей от звезды, но если даже она не свяжет с ним жизнь, у него есть замороженное семя.

«Если у той же Ольги будет необходимость, я готов отдать ей свой биоматериал, чтобы она стала матерью. Потому что рожать стало не от кого: мужики переводятся», — рассказал музыкант.

Ранее Ольга Бузова, переживающая тяжелое расставание с Давой, призналась, что разочаровалась в психологах. Те не помогли звезде, когда она «умирала».

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