Прокуратура Электростали проверит автопарк после выезда автобуса без техосмотра

Электросталь, 28 января. Предприятие, оказывающее услуги по перевозке пассажиров, не производит необходимого техосмотра транспортных средств и подвергает опасности пассажиров.

Сотрудники прокуратуры установили, что предприятие, которое оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусами на территории городского округа Электросталь, не произвело необходимый технический осмотр транспортного средства перед отправкой в рейс. В таких условиях эксплуатация автобуса является недопустимой и создает угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Материалы, собранные прокуратурой, были направлены в орган предварительного расследования, который занимается разбирательством уголовного дела по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Некоторое время назад также стало известно, что прокуратура Москвы напомнила о последствиях участия в незаконных акциях, сообщало Федеральное агентство новостей.