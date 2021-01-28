Муромов вспомнил, как надевал мундир на окоченевшее тело Талькова

Москва, 28 января. Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов рассказал, как тело рок-музыканта Игоря Талькова доставляли из Петербурга в Москву. Певцу пришлось два раза переодевать покойного.

Достать цинковый гроб в День Конституции, 7 октября, на следующий день после гибели артиста, было нереально, заявил Муромов в эфире «Пусть говорят». Пришлось договариваться с кровельщиками об экстренной сварке гроба. Кроме того, сотрудники морга посоветовали купить самый простой деревянный гроб и загрузить тело в самолет в саркофаге.

«А уже по прибытии в Москву мы прямо в аэропорту распечатывали цинкач и перекладывали Игоря в деревянный гроб», — раскрыл шокирующие подробности Муромов.

Артист надел на уже окоченевшего музыканта мундир есаула, в котором он выступал. При этом брат Игоря просил «не сломать ему руки». Когда пришел батюшка и возмутился тому, что на покойном мундир с четырьмя Георгиевскими крестами, исполнителю пришлось переодевать его в партикулярный костюм.

Ранее продюсер Майк Рудинштейн назвал возможного заказчика убийства Игоря Талькова. Им, по мнению звезды, был «цветочный король» Исмаил Таги-Заде.