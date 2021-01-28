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Муромов вспомнил, как надевал мундир на окоченевшее тело Талькова

Муромов вспомнил, как надевал мундир на окоченевшее тело Талькова

Москва, 28 января. Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов рассказал, как тело рок-музыканта Игоря Талькова доставляли из Петербурга в Москву. Певцу пришлось два раза переодевать покойного.

Достать цинковый гроб в День Конституции, 7 октября, на следующий день после гибели артиста, было нереально, заявил Муромов в эфире «Пусть говорят». Пришлось договариваться с кровельщиками об экстренной сварке гроба. Кроме того, сотрудники морга посоветовали купить самый простой деревянный гроб и загрузить тело в самолет в саркофаге.

«А уже по прибытии в Москву мы прямо в аэропорту распечатывали цинкач и перекладывали Игоря в деревянный гроб», — раскрыл шокирующие подробности Муромов.

Муромов вспомнил, как надевал мундир на окоченевшее тело Талькова

Артист надел на уже окоченевшего музыканта мундир есаула, в котором он выступал. При этом брат Игоря просил «не сломать ему руки». Когда пришел батюшка и возмутился тому, что на покойном мундир с четырьмя Георгиевскими крестами, исполнителю пришлось переодевать его в партикулярный костюм.

Ранее продюсер Майк Рудинштейн назвал возможного заказчика убийства Игоря Талькова. Им, по мнению звезды, был «цветочный король» Исмаил Таги-Заде.

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