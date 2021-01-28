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Военкор Котенок рассказал, чем закончится для ВСУ штурм Донбасса

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Военкор Котенок рассказал, чем закончится для ВСУ штурм Донбасса

Донецк, 28 января. Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, чем обернется для Киева очередная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Журналист выразил уверенность, украинские силовики попытаются реализовать силовой сценарий в Донбассе, однако он приведет к печальным для Киева результатам. По его словам, ВСУ спровоцируют эскалацию конфликта, однако получат достойный отпор от ДНР и ЛНР, после чего будут вынуждены отступить. Результатом этих действий станет вхождение в состав ДНР территорий Донбасса, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова противостоять наступательным действиям Вооруженных сил Украины в Донбассе. По его словам, подразделения ВСУ увеличили количество обстрелов на линии соприкосновения сторон.

При этом под ударами украинской артиллерии оказываются дома мирных жителей, а также объекты гражданской инфраструктуры. Пушилин подчеркнул, что Народная милиция ДНР готова дать «достойный ответ» на агрессию и провокации со стороны ВСУ.

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