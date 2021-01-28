Бузова рассмешила фанатов фото с недоваренными пельменями

Москва, 28 января. Певица Ольга Бузова в очередной раз оконфузилась перед фанатами. Расставшаяся с рэпером Давидом Манукяном звезда рассмешила подписчиков своими кулинарными способностями.

Бузова после разрыва взялась рекламировать пельмени. Экс-ведущая «Дома-2» подчеркнула, что в современном мире тратить время на готовку — непозволительная роскошь/

«Лучше провести его с семьей, заняться интересным для себя делом, поработать или просто полежать и помечтать, чем каждый вечер стоять у плиты по три часа и готовить ужин!» — заявила она в посте в Instagram.

Сообщение певица сопроводила снимком, на котором позирует с вилкой в руке перед тарелкой с пельменями. Подписчики звезды тут же заметили, что блюдо явно не доведено до готовности, и не преминули на это указать.

«А сырые пельмени вкусные?»; «Видимо, пельмени до того невкусные, что их Оля даже варить не стала. А после съемки фото, наверное, выбросила их в помойку»; «Ничего вы не понимаете, Ольга просто перешла на сыроедение»; «Оля, пельмени надо варить. Там на упаковке должен быть написан способ приготовления», — посмеялись они.

Некоторые заметили, что, по всей видимости, причиной расставания Бузовой и Манукяна все-таки стали кулинарные способности звезды.

Расстались знаменитости после юбилея Бузовой. Экс-ведущая «Дома-2» обвинила рэпера в насилии и изменах.