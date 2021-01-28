Западная пресса высоко оценила включение «Авангарда» в договор СНВ-3

Вашингтон, 28 января. Российские гиперзвуковые комплексы «Авангард» будут включены в перечень вооружений, ограниченных договором СНВ-3. Американские СМИ высоко оценили решение российской стороны.

Москва согласилась с включением гиперзвуковых ракет в список вооружений, подлежащих ограничению Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Решение российской стороны было с восторгом воспринято в западной прессе, в частности, этому посвятил публикацию автор портала The National Interest Марк Эпископос. Эксклюзивный перевод его статьи предоставила «ПолитРоссия».

Обозреватель отметил, что межконтинентальная ракета «Авангард» является новейшей разработкой, не имеющей аналогов в мире. Высокая скорость летящего снаряда делает системы ПВО бесполезными: они просто не успеют предотвратить удар. Впервые комплекс был представлен российским президентом Владимиром Путиным во время ежегодного послания в 2018 году.

«Низкая траектория полета, высокая скорость и способность маневрировать в полете делают «Авангард» более мощным оружием по сравнению с обычными системами, потенциально способным проникать даже в самые сложные установки противоракетной обороны», — отметил обозреватель.

Новые положения СНВ-3 потребуют от Москвы уведомлять Вашингтон о перемещении и тестовых запусках комплекса заранее. Кроме того, соблюдение условий договора обеспечат и механизмы спутникового слежения, и ежегодные инспекции. Как единственный действующий договор о ядерном оружии между США и Россией, новый СНВ станет последним фактором сдерживания гонки вооружений между двумя супердержавами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что республиканцы из Палаты представителей Конгресса США раскритиковали американского лидера Джо Байдена за решение продлить ДСНВ с Россией на пять лет.