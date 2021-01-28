Ученые из Бразилии нашли естественную защиту от COVID-19

Бразилиа, 28 января. Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии нашли естественную защиту от коронавируса. Это мелатонин, который вырабатывается в легких.

Основной гормон эпифиза действует как барьер против COVID-19. Мелатонин предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа для инфекции. Гормон препятствует инфицированию этих тканей. К тому же он подавляет иммунный ответ. Вирус задерживается в дыхательных путях на несколько дней, после чего выходит из организма.

«Подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп», — говорится в исследовании бразильских специалистов.

Ученые обнаружили еще одно последствие коронавируса. Каждый восьмой человек, перенесший эту инфекцию, в течение шести месяцев после выздоравливания сталкивался с психиатрическими заболеваниями. К такому выводу пришли британские ученые. Они выяснили, что частота неврологических или психических заболеваний после COVID-19 достигает 33,6%.