Колокольцев поблагодарил медиков МВД за героизм в борьбе с коронавирусом

Москва, 28 января. Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев в четверг вручил награды сотрудникам ведомственных медицинских организаций, сообщили в пресс-службе МВД.

Торжественная церемония прошла в режиме видеоконференции, государственные и ведомственные награды получили 26 работников медицинских организаций системы МВД. По словам Колокольцева, они были вручены за самоотверженную круглосуточную работу.

«Каждый третий врач — специалист высшей квалификационной категории, 30 человек являются докторами наук, более четырехсот — кандидатами наук», — отметил полковник полиции.

На сегодняшний день в структуре министерства функционируют 122 медицинские организации, в том числе 77 стационаров. Колокольцев заявил, что ведомственная система здравоохранения имеет значительный кадровый и научный потенциал, и пожелал ее представителям крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и благополучия.

Недавно глава министерства представил нового начальника УМВД Забайкалья — полковника Вячеслава Еговцева. Он отметил, что руководитель является опытным борцом с преступлениями в сфере экономики.