Валерий Солдунов: Поправки в закон о тюнинге могут ограничить права автомобилистов

Правила тюнинга автомобилей в России изменятся с 1 февраля. Российских автовладельцев обяжут согласовывать каждое дополнение в конструкции машин. Разрешение на тюнинг будут выдавать региональные испытательные лаборатории.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов прокомментировал эти изменения, рассказав, что не учли авторы поправок, а также объяснил, почему они ограничат права части автовладельцев.

В беседе с корреспондентом ФАН автоэксперт сначала указал на положительные моменты поправок в закон о тюнинге. По его словам, запрет дистанционной экспертизы по предоставленным автовладельцами фотографиям вполне справедливый.

«Положительный момент поправок в том, что экспертиза по фотографии отменяется. Некоторые автомобилисты собирают агрегат, фотографируют, отправляют, а фото вообще не соответствует действительности. Поэтому, если будут существовать сертифицированные центры, лучше любителям тюнинга отвезти машину туда для того, чтобы провести правильную техническую экспертизу», — сообщил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что обратная сторона поправок в том, что в России практически нет экспертных лабораторий, выдающих разрешение на тюнинг. В этой связи, заявил Солдунов, многие водители просто-напросто лишатся части своих прав.

«Надо смотреть, как эта поправка сработает, потому что автомобилисты тоже против того, чтобы быть дойными коровами. Если мы поставили винтик куда-то не туда, то наказания за такое, конечно, быть не должно. Мы надеемся на определенную разумность этого постановления. Экспертизы по тюнингу у нас в России практически нет, поэтому возникают опасения, что часть водителей будут ограничены в собственных правах. Я считаю, что нужно сначала сделать структуру, которая могла бы помочь каждому автомобилисту беспрепятственно, без очередей согласовать тюнинг. При любом серьезном автосервисе нужно иметь услугу по экспертизе автотюнинга, другое дело, что это определенные затраты бизнеса, содержание такого эксперта — это большие расходы. Сейчас, к сожалению, все они лягут на автомобилистов», — прокомментировал Валерий Солдунов.

Тем не менее, отметил специалист, с появлением в 2019 году закона о тюнинге на дорогах России стало меньше автомобилей с экстремальными улучшениями. Сейчас водители предпочитают вносить изменения в свое транспортное средство не столько по внешним, сколько по техническим параметрам.