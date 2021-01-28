Нижегородка избила мешавшего ей пить алкоголь младенца

Нижний Новгород, 28 января. Мать пришла в гости к своей подруге, чтобы выпить вместе с ней спиртного, и взяла ребенка. Когда он начал плакать, она жестоко его избила.

Нерадивую мать из Богородска обвинили в том, что она избила своего трехмесячного ребенка во время распития спиртных напитков вместе со своей приятельницей. О случившемся в полицию сообщила знакомая матери пострадавшего ребенка.

По ее словам, женщина с ребенком пришла в гости к знакомой. С собой она захватила пакет, в котором находилось спиртное. Когда мальчик в самый разгар посиделок стал плакать — злоумышленница решила «успокоить» ребенка и избить его. За малыша вступилась хозяйка дома. Она унесла его к своему сожителю, а сама вызвала полицию на место происшествия, сообщил телеканал «360».